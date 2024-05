Milan e Napoli beffate: addio Serie A, il bomber va da Simeone

Simeone se lo porta in Spagna. L’attaccante può vestire la maglia dell’Atletico Madrid attraverso uno scambio: addio così alla Serie A

Sarà l’estate degli attaccanti. Saranno soprattutto Milan e Napoli a doversi muovere per aggiudicarsi un nuovo centravanti, che possa fare la differenza.

I rossoneri, d’altronde, devono sostituire Olivier Giroud; gli azzurri, invece, faranno quasi certamente i conti con la partenza di Victor Osimhen. Ma attenzione anche alla Juventus e all’Inter che potrebbero dire la loro in caso di addii. Non è caso, infatti, se Joshua Zirkzee sia nel mirino praticamente di tutte le squadre citate, anche se in questo momento ad aver mosso passi concreti sono stati solamente i rossoneri e i bianconeri, che devo fare i conti con la concorrenza dell’Arsenal.

Ma di attaccanti pronti a cambiare in giro per l’Europa ce ne sono tanti. C’è ad esempio Guirassy, che lascerà sicuramente lo Stoccarda. La clausola da 17,5 milioni di di euro è troppo ghiotta per non essere presa in considerazione. Ci sta pensando il Milan, ma in questo momento è il Borussia Dortmund in vantaggio per assicurarsi il forte centravanti, capace di segnare in Germania 30 gol in 30 partite.

Un’altra occasione, poi, è certamente Jonathan David. Il canadese è ormai da anni che viene accostato alle squadre italiane. E’ un’idea per il Napoli, che come detto, è chiamato a trovare il dopo Osimhen, ma il suo nome è anche sul taccuino dell’Inter e chiaramente del Milan.

Milan e Napoli, concorrenza spagnola per David

Il Lille in estate difficilmente riuscirà a trattenere il giocatore, che il 30 giugno 2025 vedrà scadere il proprio contratto. Il prezzo di Jonathan David è dunque molto più basso rispetto a quello fissato la scorsa estate.

Per meno di 40 milioni di euro, dunque, potrebbe cambiare maglia. L’attaccante piace davvero, tanto, soprattutto in Premier League, ma dalla Francia giunge notizia che sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Atletico Madrid, chiamato a sostituire Depay.

A scriverne è ‘La Voix Des Sports’, che aggiunge che nell’affare potrebbe rientrare anche il cartellino di Reinildo Mandava. Le squadre italiane rischiano così di rimanere beffate.