Ancora caos con il presidente, UFFICIALE: esonero e nuovo tecnico

Clima tesissimo e ancora caos con il presidente: ufficiale l’esonero e la nomina del nuovo allenatore

Terminata la stagione di club, è ora tempo di nazionali. Dall’Europeo alla Copa America, si preannunciano tante gare in programma.

In Africa invece è tempo di qualificazioni per i Mondiali 2026. Il Camerun sarà impegnato in un doppio confronto, rispettivamente contro Capo Verde e Angola. I ‘Leoni indomabili’ hanno collezionato 4 punti in due partite nel girone D. La vincente del girone sarà direttamente qualificata, mentre la seconda potrebbe qualificarsi ai playoff. Il percorso è appena iniziato, ma dopo una Coppa d’Africa che ha portato all’addio del ct Rigobert Song, ecco un altro problema.

Camerun, lite Eto’o-Brys: UFFICIALE l’esonero

Solo pochi mesi fa Marc Brys aveva sottoscritto un contratto come nuovo ct della nazionale, ma il tecnico belga è stato subito esonerato. Protagonista, come in altre occasioni, è Samuel Eto’o, presidente della Federcalcio del Camerun.

La disputa tra Eto’o e il governo camerunese nasce dalla vicenda legata all’ex ct Song ed ora ha aggiunto un nuovo capitolo a causa del forte alterco che c’è stato tra l’ex calciatore (tra le altre) di Inter e Barcellona e il tecnico Brys, che era stato nominato allenatore dal ministro dello Sport poche settimane fa. La Federazione ha deciso di licenziare ieri Brys: “In considerazione dei commenti senza rispetto fatti dal tecnico Brys nei confronti del presidente della Federazione”. Da qui dunque la separazione con il belga e la nomina di un nuovo allenatore che guiderà la squadra contro Capo Verde e Angola. Eto’o ha scelto di nominare ct ad interim Martin Ndtoungou Mpile.