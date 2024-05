Mbappe al Milan: “Da sempre un tifoso. Ecco il mio sogno”

Arrivano le dichiarazioni di Kylian Mbappé che fanno sognare i tifosi del Milan. L’attaccante un giorno potrebbe vestire il rossonero

Le immagini di Kylian Mbappé che indossa la maglia del Milan quando era piccolo sono da anni impresse nella mente di tutti i tifosi rossoneri.

Il francese, d’altronde, non ha mai nascosto di avere una simpatia particolare per il Diavolo e stasera ai microfoni idi Sky Sport, in occasione degli European Globe Soccer Awards, lo ha confermato: “Da piccolo sognavo di essere un calciatore – ha proseguito -, avevo il sogno di vincere più trofei possibili, ma ora con l’esperienza penso che vale di più dare emozioni, gioia e ispirare le persone che ti vedono, la famiglia, i compagni. Futuro in Serie A? Non sappiamo cosa possa accadere, quando ero un bambino ero un tifoso del Milan e dicevo sempre che un giorno ci avrei giocato. Guardo sempre la Serie A e ogni partita del Milan perché sono sempre stato un suo fan, è un grande campionato e l’anno prossimo avranno anche più squadre di tutte in Champions, magari ne affronterò qualcuna e verrò lì”.

Mbappe al Real Madrid, il sogno del Milan deve aspettare

Sognare non costa certo nulla, ma i prossimi tifosi che si godranno le qualità di Mbappé saranno quelli del Real Madrid. Poi in futuro chissà …

Mbappe è ancora giovane e certamente ha davanti a se almeno dieci di carriera. Chissà che dopo l’avventura nella Capitale spagnola non decida di indossare quella maglia che tanto ha amato quando era piccolino