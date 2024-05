Dimissioni e sostituto immediato: è tutto pronto per il ritorno in rossonero

Trattativa alle battute conclusive per il grande ritorno un anno dopo essere stato licenziato dal Milan. Ecco tutti i dettagli

Dal rossonero… Al rossonero. Ci siamo ormai per il grande ritorno: la tavola è apparecchiata, le dimissioni sono in arrivo e il sostituto immediato.

Frederic Massara è pronto a tornare. L’ex Ds del Milan, secondo le informazioni di ‘Footmercato’, è a un passo dal diventare il nuovo Direttore sportivo del Rennes. Nelle vene del 55enne piemontese scorre un po’ di sangue francese, date le origini avignonesi della mamma, per cui nei suoi piani c’è da tempo il desiderio di vivere una esperienza in Ligue 1.

Reduce da una stagione complicata, in campionato ha concluso al decimo posto, il Rennes lo ha scelto per sostituire Florian Maurice, le cui dimissioni sono attese nei prossimi giorni. Maurice dovrebbe traslocare al Nizza, per sostituire Ghisolfi approdato alla Roma.

A meno di clamorose sorprese, quindi, Massara ripartirà dalla Francia e dal Rennes (proprietà molto ricca) un anno dopo essere stato licenziato dal Milan targato Red Bird. In rossonero ha lavorato a stretto contatto con Paolo Maldini, dando un contributo importante alla costruzione della squadra che nel 2022 si è laureata Campione d’Italia.

Nel settore Massara è molto apprezzato per serietà e competenza. Un grande scout prima di un direttore sportivo, come dimostra anche il lavoro svolto alla Roma di fianco a Walter Sabatini.