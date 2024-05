Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 27 maggio

Dalla Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 27 maggio 2024

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Il Napoli e Conte pronti a ripartire”. Il tecnico vuole Oriali e otto milioni per tre anni. Inter, Oaktree vota Inzaghi. Il Toro spera, Roma niente Champions. Frosinone in B. Pogacar e Leclerc: fenomeni.

Così apre il Corriere dello Sport: “Conte alla rovescia”. Tra oggi e domani incontra di nuovo il Napoli. Gasperini rovina i sogni della Roma. Frosinone in B: si salva l’Empoli. A Montecarlo l’abbraccio tra Elkann e Allegri. Charles LeRoi.

L’apertura di Tuttosport: “Motta, come lo usi Chiesa?”. Il nuovo tecnico Juve predilige la disciplina tattica all’istinto. Toro, l’ultima umiliazione. Napoli senza Europa ma è in arrivo Conte. Niang salva l’Empoli al 93’: Frosinone in B. Re Charles I.