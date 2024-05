Giocatore distrutto, annuncio ufficiale: “Non posso giocare l’Europeo”

Lesione muscolo-fasciale del bicipite femorale sinistro, non recupera in tempo e addio all’Europeo di Germania che prenderà il via il prossimo 14 giugno

Salterà l’Europeo di Germania che inizierà il 14 giugno per terminare il mese successivo. Ad annunciarlo con un post social è stato lo stesso calciatore.

Parliamo di Marted de Roon, cuore e anima dell’Atalanta fresca vincitrice dell’Europa League. Il metronomo olandese è stato già costretto a saltare proprio la finale col Bayer Leverkusen a causa dell’infortunio – una lesione muscolo-fasciale del bicipite femorale sinistro – rimediato in quella di Coppa Italia contro la Juventus.

Ora la stangata più pesante: il classe ’91 non recupera per l’Europeo.

I can’t imagine I’ve had a week in my career, or in my life, that has had so many ups and downs. Lost the Coppa Italia, couldn’t play the final, win the Europa League. In that last euphoric state, I spent a lot of time with the medical staff: it turns out I can’t play the Euros. pic.twitter.com/s5eWLkUWO2

— Marten de Roon (@Dirono) May 27, 2024