Rinnovo Lautaro, Marotta esce allo scoperto: “Ecco qual è il nodo”

Marotta esce allo scoperto sul rinnovo di contratto di Lautaro Martinez: il dirigente rivela qual è il problema da superare

Il rinnovo di Lautaro Martinez ancora in stand-by, le parole dell’agente ad alimentare un po’ di suspance.

Sembrava tutto fatto per il matrimonio, quasi a vita, tra il capitano e l’Inter, ma – complice anche il cambio di proprietà – la fumata bianca tarda ad arrivare. Le parole di Camano hanno agitato un po’ l’ambiente nerazzurro, ma ci pensa Marotta a cercare di riportare il sereno.

Prima della partita, l’amministratore delegato dei campioni d’Italia ha parlato proprio del cambio di proprietà: “Zhang si è appassionato molto ed è diventato tifoso di questa squadra, per cui spero che possa seguire le nostre avventure. Allo stesso tempo devo dare il benvenuto al nuovo fondo perché è composto da persone che ci danno garanzie”.

Quindi la questione Martinez: “Quando si tratta co i giocatori, il nodo è sempre l’ingaggio. La trattativa non è congelata, ci sono stati dei rallentamenti per aspetti burocratici legati al cambio di proprietà. I presupposto però – ha aggiunto – sono confortanti, perché alla base c’è una grande volontà da parte di Lautaro di continuare con noi”.