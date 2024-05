In Francia sono furiosi con Mbappé: il messaggio ha lasciato tutti a bocca aperta

C’è grande fermento in Francia per l’addio di Kylian Mbappé al PSG, con l’attaccante prossimo al trasferimento al Real Madrid: cosa sta succedendo

Il futuro di Kylian Mbappé nei prossimi mesi parlerà un po’ più spagnolo e meno francese. La sua esperienza al PSG, infatti, è agli sgoccioli ed è prossimo il trasferimento al Real Madrid, con cui tenterà di raggiungere nuovi grandi successi.

In Francia non la stanno prendendo per nulla bene, tanto che in molti non hanno criticato solo la scelta del funambolo offensivo, ma anche l’atteggiamento tenuto negli ultimi mesi. Nonostante un campionato da 27 gol e 7 assist in 29 presenze – e in Coppa di Francia la media realizzativa è ancora più alta -, anche nelle ultime ore è arrivato un altro duro attacco per il calciatore ex Monaco.

E stavolta le parole sono ancora più pesanti, perché arrivano da una bandiera della Nazionale ed ex centrocampista del Barcellona, Emmanuel Petit. Non è di sicuro la prima volta che si schiera contro uno dei migliori talenti a livello mondiale, ma stavolta sono dichiarazioni decisamente pesanti e che lasciano poco spazio a ulteriori interpretazioni.

Petit si scaglia contro Mbappé: “Lo porterei all’aeroporto per Madrid”

A questo punto, non bastano neppure le grandi prestazioni dell’ultimo periodo per calmare Petit rispetto ai suoi giudizi su Mbappé. Ai microfoni di alcuni media francesi ha tuonato: “Basta! Siamo stanchi della questione Mbappé . Deve ritrovarsi, alzarsi un po’ dalle nuvole e avere una certa umiltà come quella che aveva all’inizio della sua carriera”.

Insomma, a creare problemi, secondo lui, non sono le qualità tecniche dell’uomo di punta del PSG – e ci mancherebbe -, ma l’atteggiamento con cui sta gestendo gli ultimi mesi, prima della scadenza del contratto. Nelle sue dichiarazioni, traspare una certa dose di delusione: “Sono stato il suo primo fan, ma ora sono stanco. Se potessi portarlo all’aeroporto per andare a Madrid, lo farei”.