De Rossi condanna Di Francesco alla B: “Mi fa male”

L’allenatore giallorosso deluso dopo il risultato ottenuto questa sera che ha visto la sua Roma cadere ad Empoli

Si è chiusa nel peggiore dei modi la stagione della Roma e quella di Daniele De Rossi. Dopo aver salutato il sogno Champions League nel pomeriggio a causa della vittoria ottenuta dall’Atalanta sul Torino, la formazione giallorossa ha indirettamente ‘decretato’ la terza ed ultima retrocessione di questa stagione. A causa della sconfitta contro l’Empoli, ad avere la peggio nella lotta salvezza è stato il Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Una sentenza che non ha lasciato indifferente lo stesso De Rossi, legato da un ottimo rapporto a Di Francesco che pochi anni fa lo aveva allenato nella Capitale. Proprio l’ex centrocampista, intervenuto nel post-partita di ‘Dazn’, si è infatti detto amareggiato non solo per la prestazione negativa dei suoi ragazzi, ma per aver difatti condannato il Frosinone alla retrocessione ufficiale in Serie B.

Queste le parole dell’allenatore della Roma: “La partita che ho visto stasera non è di quelle che puoi perdere se vogliamo diventare grandi. Il Frosinone non meritava di retrocedere. Mi fa male ancora di più sapere di aver mandato in B un allenatore che stimo molto”.

Una serata che si era messa subito male per i giallorossi, passati in avvio in svantaggio con il gol di Cancellieri. Dopo la rete allo scadere del primo tempo di Aouar, a decidere l’incontro è stato Niang da subentrato. L’attaccante nel finale ha trovato l’incredibile gol salvezza per la formazione toscana che ha fatto esplodere una festa incredibile al Castellani, a discapito del Frosinone retrocesso per la sconfitta contro l’Udinese.