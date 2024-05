Bonucci lascia il calcio giocato: “Ma prima voglio vincere ancora”

Leonardo Bonucci lascia il calcio giocato: il difensore ex Juventus e Milan parla del suo futuro

La notizia era nell’aria da diversi giorni, ora c’è anche la comunicazione ufficiale: Leonardo Bonucci si ritira dal calcio giocato.

I campionati di calcio sono ormai agli sgoccioli, e con alle porte un’estate che si preannuncia rovente tra calciomercato ed Europei, è tempo di saluti e addii. Ieri sera i tifosi del Milan hanno salutato Stefano Pioli, Simon Kjaer e Olivier Giroud, arrivati al termine delle rispettive esperienze in rossonero, nelle prossime ore invece il calcio dirà addio a Leonardo Bonucci, difensore classe ’87 che ha legato buona parte della sua carriera alla Juventus.

Nato calcisticamente nella Viterbese, è poi cresciuto nel settore giovanile dell’Inter: la svolta nel 2009, quando col Bari di Antonio Conte si mise in mostra in Serie B nella coppia difensiva completata da Andrea Ranocchia. Poi, dal 2010 al 2023 ha vestito la maglia della Juventus, con in mezzo la clamorosa quando deludente parentesi con il Milan. Poi, dopo la scadenza del contratto con i bianconeri, le esperienze all’estero, prima in Germania con l’Union Berlino e poi in Turchia col Fenerbahce. Proprio il club turco ha dato notizia della decisione di Leonardo Bonucci di lasciare il calcio giocato.

Bonucci si ritira dal calcio giocato: la comunicazione ufficiale

“Il difensore Leonardo Bonucci, che si è unito alla nostra squadra di calcio durante il periodo di mercato invernale, concluderà la sua carriera calcistica” ha fatto sapere il club turco con un comunicato ufficiale.

Nelle scorse ore Leonardo Bonucci “ha incontrato il nostro allenatore İsmail Kartal e i compagni di squadra prima dell’ultimo allenamento” presso le “strutture del Fenerbahçe Can Bartu per la partita contro l’İstanbulspor”. In questa occasione gli “è stata consegnata una maglia del Fenerbahçe autografata da tutta la squadra”.

Oggi, alle 18, l’ultima sua partita da professionista nella sfida contro il fanalino di coda Istanbulspor. Bonucci ha dichiarato: “Per me è stato un piacere far parte di questa meravigliosa famiglia”. L’esperto difensore ha “cercato di fare il mio meglio dentro e fuori dal campo”. Prima di appendere gli scarpini al chiodo, Bonucci spera di chiudere la carriera vincendo il campionato turco: già, perché in caso di vittoria e di contemporanea sconfitta del Galatasaray, il Fenerbahce conquisterebbe il titolo nazionale: “Voglio chiudere la mia carriera con un trofeo e abbiamo la possibilità di diventare campioni”