Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 25 maggio

Dalla Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 25 maggio 2024

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: ”Milan avanti Fonseca”. I rossoneri hanno scelto: in pochi giorni si può chiudere”. Pioli saluta San Siro: c’è Napoli nel futuro? Gasp verso il sì. Nuova Juve per Motta: subito Zirkzee e Di Gregorio.

Così apre il Corriere dello Sport: “Supplementari per Gasp”. Se salta, De Laurentiis pronto all’all in con Conte. Motta gelato: Bologna ko, ignorato dai tifosi. Di Gregorio, è Juve: ma Szczesny resta. Milan, Fonseca conta i secondi. Roma, Bellanova per la fascia destra. Ranieri geniale: il mago dei cambi.

L’apertura di Tuttosport: “Di Gregorio e Di Lorenzo per Motta”. La Juve è a un passo dal portiere del Monza e punta il terzino del Napoli. ‘Toro, ti manca un Sartori’. Lautaro irrita Oaktree. Gasperini agita l’Atalanta. L’ultimo pioli col Milan: tifosi gelidi su Fonseca.