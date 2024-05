“Non è un segreto”: Gudmundsson ‘annuncia’ l’addio al Genoa

“Non è un segreto”: Gudmundsson ha di fatto annunciato l’addio al Genoa. Le dichiarazioni dell’attaccante rossoblù

Albert Gudmundsson ‘annuncia’ l’addio al Genoa. In una lunga intervista, il gioiello rossoblù è tornato a parlare del suo futuro.

“Non è un segreto che il Genoa debba far cassa e che a me piacerebbe fare uno step, un passo in avanti”, ha annunciato l’islandese. “Capiremo entrambi cosa conviene di più, ma in questo momento tutte e due le porte sono aperte: quelle che portano a una mia partenza, o, al contrario, alla mia permanenza”.

Telefonata di qualche allenatore italiano? “Nessuna. Ricordo però che quello dell’Atalanta, Gasperini, mi fece i complimenti dopo la partita”. Infine, dall’Inter al Milan: “Hanno dimostrato di essere i migliori, sanno far bene tutto. Hanno un sistema di gioco che funziona. Mi ha colpito molto Calhanoglu: imposta, difende, passa la palla forte e precisa sul corto e sul lungo, tira…. Il Milan? Forti, si muovono per tutto il campo e mi piace come controllano il gioco. Mi piace Reijnders, un altro che a centrocampo sa fare un po’ di tutto”.