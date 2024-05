Allarme maltempo, le partite di oggi a rischio: torna l’emergenza meteo

Il programma odierno della Serie A a rischio per l’emergenza meteo, il maltempo può incidere sulle due gare in calendario

Prosegue il lungo weekend conclusivo della Serie A. Dopo Cagliari-Fiorentina giocata giovedì e Genoa-Bologna di ieri sera, oggi tocca a Juventus-Monza alle 18 e a Milan-Salernitana alle 20.45. Gare che però potrebbero essere a rischio, per la nuova ondata di maltempo in arrivo sulle regioni settentrionali.

E’ una primavera climaticamente molto instabile soprattutto al Nord Italia. E il maltempo potrebbe ancora condizionare i prossimi giorni, da oggi fino a mercoledì. Intervistato da ‘Notizie.com’, il meterologo Mattia Gussoni de ‘Ilmeteo.it’, ha illustrato i fronti temporaleschi in arrivo: “Durante la giornata di sabato è prevista pioggia sul Centro-Nord, siamo alle prese con un nuovo flusso instabile. Il maltempo potrebbe insistere in particolare in Emilia-Romagna, in serata ci saranno piogge non solo al settentrione ma anche su Campania e Puglia”. Situazione dunque da monitorare con una certa attenzione nelle prossime ore, per verificare che ci siano le condizioni per il regolare svolgimento dei match.