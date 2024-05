De Ketelaere, c’è l’annuncio dell’addio al Milan. Il punto sui prestiti: in arrivo 40 milioni

E’ arrivato l’annuncio sull’addio al Milan di Charles De Ketelaere. Il punto della situazione sul giovane belga e gli altri prestiti

E’ un addio certo quello di Charles De Ketelaere. Il belga presto sarà ufficialmente, a tutti gli effetti, un giocatore dell’Atalanta.

Il classe 2001 ha letteralmente voltato pagina, conquistando Bergamo e Gian Piero Gasperini. Sono i numeri a dirci che in maglia nerazzurra si è ammirato il vero De Ketelaere, capace di segnare quattordici gol e mettere a segno nove assist. Il suo riscatto appariva, dunque, logico e dovuto. E così sarà. E’ stato ancora una volta Antonio Percassi, in un’intervista La Gazzetta dello Sport, a confermare la permanenza a Bergamo dell’ex Club Brugge.

Con la cessione a titolo definitivo di De Ketelaere, il Milan incasserà una cifra vicina ai 30 milioni di euro, frutto del prestito oneroso di questa estate a 3 milioni di euro e di un riscatto a circa 27 milioni (23 di base più 4 di bonus). Non va dimenticato inoltre, che il Diavolo potrebbe incassare anche un 10% della futura rivendita.

I 30 milioni di De Ketelaere non saranno, però, gli unici ad entrare nelle casse del Diavolo. Anche il Bologna, infatti, si prepara a riscattare Alexis Saelemaekers. L’esterno frutterà, invece, una cifra sui 12 milioni, tra prestito e riscatto.

Milan, il punto sui prestiti: torna Origi

Un buon tesoretto, dunque, che chiaramente verrà reinvestito sul mercato. Ma non tutti i prestiti andranno a buon fine. Nei giorni scorsi, ad esempio, è arrivato l’annuncio del ritorno di Divock Origi alla base.

L’attaccante non rientra nei piani del Diavolo e dopo l’avventura negativa al Nottingham, con un solo gol, verosimilmente ripartirà dagli Stati Uniti o dalla Turchia. Il Milan spera di poter incassare cinque milioni, cifra che il Monza vorrebbe spendere per tenersi Daniel Maldini. Ad oggi, però, sia lui che Lorenzo Colombo dovrebbero tornare alla base per ripartire successivamente. Addio certo, poi, per Ballo-Toure e Marko Lazetic. L’attaccante serbo, però, potrebbe rinforzare l’Under 23 di Bonera al pari di Pellegrino, di ritorno dalla Salernitana. Chi è pronto a fare un’esperienza in Serie A, infine, è invece Marco Nasti. L’attaccante, che ha fatto bene al Bari, lo vogliono davvero in tanti, anche il Bologna.