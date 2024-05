La rivoluzione è cominciata: Luis Alberto e Skorupski i primi due acquisti

Squadra che verrà stravolta in vista della prossima stagione: c’è anche Luis Alberto nel mirino che è in rotta con la Lazio

Manna subito al lavoro al Napoli, con il nuovo Ds che sarà annunciato ufficializzato a breve da De Laurentiis dopo la risoluzione con la Juventus.

Uno dei nodi da sciogliere per il neo uomo mercato degli azzurri sarà il portiere, con Meret che resta in bilico tra i pali del ‘Maradona’. Rientrerà il baby Caprile da Empoli, ma l’intenzione è quella di affiancargli un portiere d’esperienza nel caso in cui dovessero dividersi le strade con Meret (ieri intanto il club ha incontrato uno degli agenti del giocatore che è in scadenza tra un anno). Il portiere piace al Bologna e in questo scenario il Napoli potrebbe valutare uno scambio con il più esperto Skorupski.

Calciomercato Napoli, affari con la Lazio: Simeone sul piatto per Luis Alberto

Un altro scambio potrebbe delinearsi nel reparto offensivo, con Manna a caccia del sostituto di Zielinski tra centrocampo e trequarti.

L’opportunità per gli ex campioni d’Italia, considerando le difficoltà per arrivare all’ucraino Sudakov, sarebbe rappresentata da Luis Alberto che è in rotta con la Lazio e Lotito. Il patron biancoceleste non ha però nessuna intenzione di ‘regalare’ il fantasista spagnolo e valuta il suo cartellino almeno 15 milioni di euro. Lazio e Napoli allora – come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ – potrebbero lavorare a un affare che prevederebbe uno scambio con Simeone, con il ‘Cholito’ già in orbita Lazio nello scorso mercato invernale e che difficilmente resterà al ‘Maradona’ nella prossima stagione.