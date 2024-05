Addio Milan e doppietta bianconera: accordo totale

Non arrivano notizie incoraggianti per il Milan dall’Inghilterra. Due difensore accostati anche ai rossoneri potrebbero finire insieme in bianconero

Si fanno sempre più complicati due eventuali obiettivi di mercato del Milan, che la prossima estate dovrà andare a potenziare anche la difesa.

Un reparto, quello arretrato, che nell’ultima stagione ha dato non poche problematiche a Stefano Pioli a causa di infortuni ed un rendimento complessivamente inferiore alle aspettative da parte di alcuni singoli. Sulla scia di tale necessità il club meneghino ha quindi iniziato a guardarsi intorno a caccia delle migliori occasioni nel rapporto qualità-prezzo, con un paio di nomi che militano attualmente in Premier League e che avrebbero potuto fare al caso del Diavolo.

Si tratta di Lloyd Kelly e Tosin Adarabioyo, difensori centrali rispettivamente in uscita da Bournemouth e Fulham che andranno via a parametro zero per fine contratto. Associati entrambi in queste settimane ai rossoneri sembrano però destinati a finire altrove, restando nel massimo campionato inglese.

Calciomercato Milan, da Adarabioyo a Kelly: Newcastle scatenato

A fare il punto della situazione è ‘TeamTalk’ che punta i fari sulle strategie di mercato del Newcastle, che ha chiuso la stagione al settimo posto ed ha tutta l’intenzione di tornare in Champions League quanto prima.

I Magpies hanno ambizioni e forza economica per andare a muoversi concretamente sui propri obiettivi, ed hanno messo nel mirino proprio i due difensori associati al Milan. Nello specifico il club inglese spera di confermare il doppio colpo entro la fine della settimana. Il tecnico Howe ha inoltre chiarito che vorrebbe aggiunte alla rosa per migliorare la profondità nella squadra utile a qualificarsi per la Champions League.

A tal proposito Tosin Adarabioyo ha già un accordo verbale con il club bianconero, con l’affare già chiuso al 99%. I Magpies sono favoriti per la sua firma sin dallo scorso gennaio e vorrebbero fare il paio con Kelly che pure sarebbe pronto a firmare, con buona pace oltre che del Milan anche del Tottenham, che lo avrebbe voluto in rosa. Il Newcastle sta quindi già lavorando al meglio per la squadra del prossimo anno.