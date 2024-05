UFFICIALE Juventus: annunciato il nuovo allenatore

Da una Juventus all’altra. È tempo di grandi cambiamenti anche per la squadra femminile dei bianconeri: l’annuncio ufficiale sul nuovo allenatore

Mentre la Juventus maschile ha salutato, non proprio con le modalità migliori, Massimiliano Allegri, quella femminile pure pensa già al futuro e si prepara ad organizzare quella che sarà la prossima stagione sportiva.

In casa bianconera è infatti tempo di annunciare il nuovo allenatore della Women che come evidenziato da una nota pubblicata dalla società sul proprio sito sarà dal prossimo 1 luglio Massimiliano Canzi. Nel comunicato si legge: “È ufficiale la firma sul contratto che lo legherà ai nostri colori per due stagioni, fino al 2026, con un’opzione a favore del Club anche per un terzo anno”.

Si tratta di un allenatore di grande esperienza e trascorsi importanti che arriva alla Juventus dopo una buona annata alla guida del Pontedera, compagine affrontata dal club piemontese ma con la Next Gen nel girone B di Serie C. Canzi si prepara quindi a tornare nel calcio femminile: alla Juventus affronterà infatti la sua seconda esperienza nel settore dopo quella nella stagione 2000/2001 a Sesto San Giovanni.

Nella nota della società spuntano anche le prime parole di Canzi, voglioso di fare bene: “Sono molto felice di essere qui: per me è una grande sfida, dopo quattro anni molto positivi in Serie C. Sono professionista da 18 anni, ho scelto di aprire una nuova fase della mia vita in un momento importante della mia carriera: conosco da tanto tempo il mondo del calcio femminile, che è stato anche parte della mia carriera, avendo allenato in Serie A. Non ho avuto ovviamente alcun dubbio nel rispondere alla chiamata della Juventus, perché non ho mai lavorato in un club di questo livello: avremo la possibilità di competere al massimo in più di una competizione, e questo in generale è qualcosa che capita raramente”.