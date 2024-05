Guida sospende Atalanta-Roma: cosa è successo

Atalanta-Roma sospesa per qualche minuto per il lancio di alcuni fumogeni sul terreno di gioco: ecco cosa è successo

Primo tempo dominato dall’Atalanta per quello che è a tutti gli effetti uno spareggio Champions: la squadra di Gasperini è avanti 2-0 contro la Roma grazie alla doppietta di Charles De Ketelaere.

Un uno-due arrivato nel giro di appena due minuti (tra il 18′ e il 20′) e che ha tramortito la formazione di De Rossi, reduce dalla delusione di Europa League con la rimonta contro il Bayer Leverkusen sfumata nei minuti finali.

La sfida di Bergamo si è anche contraddistinta per la decisione di Guida che intorno alla mezz’ora a sospeso il match per circa un minuto a causa di alcuni fumogeni lanciati sul terreno di gioco. Il tempo di far tranquillizzare la situazione ed ecco che la partita è ripresa regolarmente con i giallorossi alla ricerca di un gol per riaprire il match.