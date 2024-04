Partenze dolorose oltre a Pioli: 200 milioni per l’addio al Milan

Si preannuncia una rivoluzione al Milan e non solo in panchina con il divorzio di Pioli: i big a rischio cessione a Milanello

Il Milan si lecca le ferite e si proietta già alla prossima stagione dopo il nuovo ko nel derby contro i campioni d’Italia dell’Inter, che fa il paio con la cocente eliminazione dall’Europa League.

Il futuro di Pioli in panchina è agli sgoccioli, con l’allenatore che a meno di clamorosi dietrofront sarà messo alla porta a fine campionato dopo cinque anni. Il club di cardinale è a caccia di un nuovo allenatore e sono tante le opzioni sul tavolo della dirigenza di Via Aldo Rossi per raccogliere l’eredità del tecnico parmense. Ultimo l’ex van Bommel, profilo cerchiato in rosso specialmente da Zlatan Ibrahimovic. Oltre alla guida tecnica potrebbero esserci diverse novità anche in sede di mercato, dove i big rossoneri non saranno incedibili.

Calciomercato Milan, Maignan e Theo Hernandez in bilico con una super offerta

Maignan e Theo Hernandez in primis, protagonisti di una stagione altalenante in maglia rossonera e corteggiati dalle big d’Europa.

Il terzino ex Real Madrid ancora una volta ha deluso nel derby e nel finale si è beccato il rosso per il parapiglia con Dumfries, mentre l’estremo difensore è parso incerto sul gol decisivo del connazionale Thuram. Di fronte a certe cifre i due francesi potrebbero finire sul mercato e hanno una valutazione a tre cifre intorno ai 100 milioni di euro. Cardinale e la dirigenza milanista prenderebbero quindi seriamente in considerazione l’addio di Maignan e Theo Hernandez se arrivasse a Casa Milan un assegno di quella portata. Il rinnovo del portiere adesso è in salita e l’ex Lille piace specialmente in Premier League, mentre il terzino è nei radar da tempo di PSG e Bayern Monaco.