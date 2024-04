Futuro lontano dalla Juventus: Giuntoli risparmia quasi 18 milioni | CM.IT

Juve con fatica in finale di Coppa Italia e che ha già iniziato a pianificare le strategie di mercato in vista della prossima stagione

La Juventus suda le proverbiali sette camicie, ma alla fine riesce a spuntarla nella doppia semifinale di Coppa Italia contro la Lazio malgrado le sofferenze dell’Olimpico.

Il guizzo di Milik nel finale, servito dall’altro neo-entrato Weah, permette a Massimiliano Allegri di tirare un sospiro di sollievo e centrare la finalissima di Coppa Italia. A nulla è valsa in casa laziale la doppietta di Castellanos, favorito nel gol del vantaggio dalla dormita di Alex Sandro. Il brasiliano ancora una volta si è fatto trovare impreparato, malgrado la fiducia concessagli da Allegri che lo ha preferito a Rugani nel pacchetto difensivo vista la squalifica di Gatti. Tra prestazioni negative e infortuni stagione da dimenticare per l’ex Porto, sicuramente l’ultima a meno di clamorose sorprese con la casacca bianconera. Le strade infatti con il giocatore classe ’91 sono destinate a separasi, visto il mancato rinnovo e il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Juventus, non solo Alex Sandro: via anche Kean e De Sciglio

Alex Sandro è a un solo gettone dal diventare lo straniero più presente nella storia della Juve e in questo finale di stagione ha la possibilità di sorpassare un certo Pavel Nedved.

Poi il nazionale verdeoro farà le valigie, con Giuntoli che risparmierà ben 11 milioni lordi d’ingaggio dall’addio del difensore. Tra gli esuberi che potrebbero seguire Alex Sandro c’è anche Moise Kean, ancora a secco di reti in stagione e che non ha mantenuto le premesse che c’erano sul suo conto dopo il ritorno nell’estate del 2021 sotto al Mole. L’attaccante è stato spesso ai box per guai fisici e la dirigenza della Continassa – come raccolto da Calciomercato.it – lo ha messo nella lista dei partenti a fine campionato. Kean è valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro e ha uno stipendio da quasi 4 milioni (potendo ancora usufruire del Decreto crescita). Al contrario del centravanti di Vercelli, il gol decisivo contro la Lazio può rilanciare invece le quotazioni di Milik: fondamentale sarà anche il parere del nuovo allenatore se effettivamente Allegri dovesse lasciare la ‘Vecchia Signora’.

Infine, proprio con cambio di guardia in panchina, difficile una conferma di De Sciglio in quel di Torino. Il jolly difensivo dopo il ritorno dal grave infortunio al ginocchio ha collezionato solo una presenza e Giuntoli cercherà di piazzarlo sul mercato, a fronte probabilmente di un indennizzo, risparmiando così circa 3 milioni dal salario al lordo del 32enne giocatore. Dalla partenza di Alex Sandro, Kean e De Sciglio la Juventus risparmierebbe così alla voce ingaggi quasi 18 milioni di euro.