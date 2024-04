Tra Allegri e il mercato: il doppio annuncio di Giuntoli

Nel prepartita di Lazio-Juventus, le parole del ds bianconero Cristiano Giuntoli: rivelazioni sul futuro di Allegri e sul prossimo mercato

Appuntamento cruciale per la Juventus, la gara con la Lazio in semifinale di Coppa Italia. I bianconeri vanno a caccia della finale che avrebbe un grande valore, non solo simbolico, in una annata come questa, molto altalenante.

Nel prepartita ha parlato, su ‘Mediaset’, il ds bianconero Cristiano Giuntoli, che ha presentato il match e parlato degli scenari di mercato, non solo per quanto riguarda il futuro di Massimiliano Allegri. “La Coppa Italia per noi è un obiettivo importante, non c’è solo quello del ritorno in Champions – ha spiegato – Ci puntiamo forte, speriamo stasera di fare bene e regalarci la finale. Il futuro di Allegri? Faremo tutte le considerazioni con il mister in privata sede, parleremo di mercato, delle cose da fare per far crescere la squadra. Rinnovo o meno? Questa è una vostra considerazione. Il calo? Finché avevamo il sogno di vincere lo scudetto, davamo tutti il 100 per cento. Poi forse abbiamo smesso di crederci, siamo stati penalizzati dagli infortuni, anche il fatto che il Var non sia mai intervenuto a nostro favore quest’anno pesa, è sotto gli occhi di tutti”.

“Il futuro di Yildiz? Abbiamo già fatto quattro anni di contratto con lui, vogliamo farlo crescere senza pressioni – ha aggiunto – Per il futuro abbiamo tanti giovani interessanti, serve un po’ di pazienza. Il percorso era già iniziato prima del mio arrivo, ci sono prospettive interessanti. L’ambiente che c’è alla Juventus mi ha entusiasmato, sono stato accolto benissimo, qui è pieno di gente dedita al lavoro. Ci sono più pressioni e un panorama ampio di giocatori da gestire, c’era da prendere le misure. Se mi sento responsabile della stagione? La prima missione era mettere a posto i conti e fare un mercato conservativo. Nella gestione mi sono speso tantissimo, accompagnando il mister e cercando di incoraggiare e motivare i giocatori. La Juventus viene da un periodo non facile, dobbiamo mettere a posto i conti per fare un mercato all’altezza di questo club”.