Il Monza ed EVA AIR fanno squadra: le attività esclusive all’U-Power Stadium

Giornata speciale per EVA AIR, la compagnia aerea di Taiwan e partner del Monza, in occasione dell’ultimo match di campionato contro l’Atalanta

Il Monza lo scorso febbraio ha ufficializzato la partnership con EVA AIR, aprendo anche a diverse attività di marketing e promozione verso i tifosi biancorossi.

L’accordo (valido fino al termine della stagione in corso) con la compagnia aerea privata di Taiwan prevede infatti anche il ‘Check In for the Game by EVA AIR’, il nuovo portale che permettere agli spettatori all’interno dello stadio di entrare a tutto tondo in clima partita. Questo attraverso gli QR EVA AIR presenti all’U-Power Stadium, che permettono al tifoso in tribuna di accedere a tutte le informazioni principali della partita come le formazioni e il match program, consentendo inoltre contemporaneamente la visione dei voli e delle proposte di viaggio della compagnia aerea.

Domenica allo stadio nel corso della sfida contro l’Atalanta erano presenti due cabine Crew di EVA AIR, arrivate direttamente da Taiwan, che hanno dato il benvenuto alle squadre distribuendo le loro esclusive sciarpe customizzate. Le hostess hanno salutato il pubblico e accolto i giocatori anche in campo per il riscaldamento, mentre sugli spalti gli spettatori hanno potuto godere della nuova ed esclusiva EVA AIR Sky Lounge, la sala che permette una spettacolare vista campo dalla vetrata della tribuna GOLD. Nella sfida tra Monza e Atalanta era presente inoltre una delegazione di EVA AIR, tra cui il General Manager Eric Hsueh: “I nostri due brand si legano attraverso valori comuni quali unicità, inclusività e ambizione. Queste caratteristiche riassumono perfettamente lo spirito della collaborazione che si sta sviluppando attraverso diverse azioni di marketing e promozione che coinvolgeranno la fan base di AC Monza”.