Dybala via dalla Roma: accordo per un contratto quadriennale

L’attaccante argentino ha una clausola rescissoria da 12 milioni di euro che spaventa i giallorossi

Non ha assolutamente sofferto il cambio di allenatore in questa stagione, Paulo Dybala. Anzi, l’attaccante della Roma sta vivendo una delle migliori annate delle ultime stagioni, come certificato dai 12 gol e 8 assist messi a segno in questo campionato. Il feeling naturale che sin dal primo giorno si è instaurato con Daniele De Rossi pare abbia trasmesso al ragazzo ulteriore leadership dentro lo spogliatoio.

Sin dal primo giorno, tra Dybala e il popolo giallorosso è stato amore a prima vista: l’argentino ha pienamente ritrovato nella Capitale nell’ultimo biennio quel protagonismo e quella continuità che a Torino sponda Juventus stava lentamente perdendo. Eppure, sul suo futuro pesa non poco quella clausola rescissoria da 13 milioni di euro valida sul contratto con il club romanista. Un’opzione che, come spiegato in più occasioni su Calciomercato.it, tornerà ad essere attivabile solamente a partire dal prossimo primo luglio.

Sulle tracce della Joya, sia in Liga che in Premier League, non mancano i club interessati. Il nazionale argentino rimane nel mirino di grandi società, nonostante a Roma abbia trovato l’ambiente perfetto in cui mostrare tutte le sue qualità. Stando alle indiscrezioni che si rincorrono in Spagna, Dybala sarebbe tornato nel mirino del Barcellona per la prossima estate. Il club blaugrana non vuole rimanere impassibile dinnanzi all’ingaggio a zero di Mbappé per il Real Madrid e vorrebbe rispondere con un colpo sensazionale, senza spendere cifre esorbitanti.

Calciomercato Roma, il Barcellona offre a Dybala quattro anni di contratto

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes’, sarebbero alte le possibilità che riguardano un addio di Paulo Dybala dalla Roma al termine di questa stagione.

Nello specifico, secondo il portale spagnolo il forte attaccante argentino avrebbe raggiunto un’intesa di massima per un contratto di quattro anni con il Barcellona. Allo stesso tempo, però, va ricordato che il club blaugrana non sta vivendo un gran momento sotto l’aspetto economico e che potrebbe avere non poche difficoltà non solo a garantire un ingaggio elevato al centravanti, ma anche ad attivare la clausola rescissoria da 13 milioni di euro.