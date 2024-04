Roma, De Rossi ammette: “Il Bologna non ha rubato nulla”

C’è delusione in casa Roma per la sconfitta maturata nel posticipo del lunedì contro il Bologna

Non fa drammi Daniele De Rossi al termine del posticipo tra Roma e Bologna, con la sua squadra battuta per 3-1 dalla formazione felsinea. “Siamo stati un pochino meno brillanti, ma il Bologna gioca bene e ti fa sembrare meno brillante” ha dichiarato il tecnico giallorosso ai microfoni di Dazn a margine del match dell’Olimpico.

Roma che può recriminare anche per qualche chance non sfruttata: “Sotto porta può succedere di sbagliare, altre volte siamo stati perfetti. È andata così, complimenti al Bologna che non ha rubato nulla. Nervosismo? Non possiamo farci innervosire da un cartellino giallo, anche se sbagliato. Il gol preso dopo ci ha portato un po’ fuori strada, ma i ragazzi si sono impegnati fino alla fine”.

Roma-Bologna, le parole di De Rossi a fine partita

La sconfitta col Bologna ferma un percorso importante della squadra giallorossa: “Avevamo gestito bene questo ciclo di partite, oggi non siamo stati eccezionali ma nelle occasioni da gol c’è stato equilibrio”.

Il tecnico non ha dubbi: “Se vogliamo continuare in questo percorso dobbiamo crescere, imparare a non prendere gol in certi momenti perché il 3-1 ci ha ammazzato”. Ad ogni modo l’atteggiamento “è stato quello dei ragazzi che conosco e che devo sempre ringraziare”. Roma che aveva riaperto la partita con il gol di Azmoun: “Abbiamo attaccanti diversi tra di loro, sono contento che Azmoun abbia segnato”.

La Roma è attesa dal recupero del finale di partita con l’Udinese: “Nella gestione delle energie non siamo stati molto aiutati, ma è un altro discorso, non torniamoci, anche se non sarà semplice preparare di nuovo la partita dopo pochi giorni”. Un occhio rivolto agli impegni di Europa League: “Mancano due battaglie alla finale, giocheremo contro l’unica squadra imbattuta al mondo”.