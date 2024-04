Pioli lo caccia, reazione furiosa: prende a calci tutto in panchina

Nervosismo alle stelle durante il derby tra Inter e Milan: reazione furiosa dopo il cambio

La posta in palio è altissima, l’Inter è un passo dal vincere lo scudetto nel derby contro il Milan e il giocatore reagisce furiosamente.

Attimi di nervosismo alle stelle a San Siro dove Milan e Inter si giocano un derby dal sapore speciale. Già, perché in caso di vittoria i nerazzurri si assicurerebbero la vittoria del ventesimo scudetto della sua storia, dunque la seconda stella, conquistabile proprio in occasione del già sentitissimo derby con i rivali rossoneri.

Tensione alle stelle sin dai primi minuti di gioco, con protagonista il centrocampista rossonero Yacine Adli: il francese prima ha perso due palloni davvero velenosi, con la squadra di Simone Inzaghi che ha avuto la possibilità di ripartire velocemente in contropiede, ma senza far male. Poi è andato a muso duro contro Barella a seguito di uno scontro di gioco a centrocampo. Gli animi si sono subito scaldati e ne è nata una sorta di parapiglia, che ha coinvolto altri calciatori, tra cui Mkhitaryan.

Milan-Inter, nervosismo Adli: la reazione del centrocampista

L’ex Bordeaux, non ammonito dopo il parapiglia iniziale, è stato sostituito da Stefano Pioli al 69′, dopo un prestazione tutt’altro che positiva.

Dopo aver lasciato il terreno di gioco e aver salutato timidamente Bennacer e Pioli, il centrocampista ha esternato tutto il suo nervosismo, prendendo a calci alcune bottiglie e borse presenti a bordo campo prima di accomodarsi in panchina. Un gesto che evidenzia tutto il nervosismo che si respira in casa Milan in una serata davvero particolare.