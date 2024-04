“Leao è da schiaffi”, frasi a gamba tesa sul portoghese

Ancora critiche su Rafael Leao, talento troppo discontinuo secondo alcuni: ecco l’ultima polemiche sul milanista

In queste stagioni, Rafa Leao è stato croce e delizia del Milan. Capace, quando in giornata, di regalare lampi di classe purissima e giocate decisive a piene mani. Ma addirittura irritante invece nei suoi momenti peggiori, in cui la sua parte indolente e svogliata in campo ha avuto la meglio.

Una alternanza di cui si è avuta ulteriore prova negli ultimi tempi. Con l’arrivo della primavera, stavamo assistendo a un Leao nuovamente scatenato tra gol e assist. Poi però persosi nella doppia sfida con la Roma in Europa League, in cui non è riuscito a incidere, anzi ha dato luogo a due tra le sue peggiori prestazioni stagionali.

Al portoghese, per l’ultimo salto verso lo status di top player affermato, manca evidentemente ancora qualcosa. Stasera, nel derby contro l’Inter, vedremo un Leao da numero 9, la trovata di Pioli per provare a sovvertire il pronostico. Potrebbe essere l’idea giusta per provare a scuotere un giocatore troppo discontinuo. Su cui però intanto continuano ad accumularsi le critiche.

Milan, anche Panatta contro Leao: “Un fuoriclasse non fa così”

Si è espresso in maniera polemica nei suoi confronti anche Adriano Panatta, ex leggenda del tennis italiano, intervenuto alla ‘Domenica Sportiva’ sulla Rai in veste di commentatore.

Mai banale, Panatta non le ha mandate a dire su Leao, attaccando duramente: “Contro la Roma Leao era da prendere a schiaffi. Aveva l’atteggiamento di chi non sa perché si trova lì. E dire che guadagna così tanto. Un fuoriclasse non si comporta in questo modo. O non è un fuoriclasse, oppure non è molto intelligente.