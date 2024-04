Dal Milan alla Juventus: offerta da 20 milioni

Juventus e Milan, in attesa di definire gli scenari in panchina, hanno iniziato già a muoversi per il prossimo mercato estivo

Potrebbero incrociarsi le strade di Juventus e Milan sul mercato in vista della prossima estate, dove le due big del calcio italiano proveranno a ridurre il gap dall’Inter.

Entrambe inoltre potrebbero cambiare guida tecnica in panchina, con i rumors su Allegri e Pioli sempre più insistenti per un divorzio a fine stagione. La Juve è forte su Thiago Motta in caso di separazione dal tecnico toscano, mentre il ‘Diavolo’ lavora su diverse piste e sta sondando in particolare Lopetegui se effettivamente si consumerà l’addio con Pioli. Intanto le due dirigenze lavorano alacremente sul mercato per rinforzare le rispettive rose e sono diversi i profili sul quale Juventus e Milan potrebbero darsi battaglia in estate.

Calciomercato Juve, sfida al Milan per Dorgu: servono 20 milioni

Una di queste tracce porta a Lecce e a Patrick Dorgu, rivelazione della formazione salentina nel campionato in corso.

Il giovanissimo danese di origini nigeriane sta impressionando con la maglia del Lecce e ha catturato inevitabilmente anche l’interesse delle big. Juve e Milan sono le principali squadre a caccia del classe 2004 in Italia come scrive ‘Tuttosport’, con la società pugliese che valuterebbe circa 20 milioni di euro il suo gioiello. La ‘Vecchia Signora’ si è aggiunta alla corsa per il giocatore sfidando i rossoneri, occhio però alla concorrenza dall’estero perché Dorgu sarebbe stato sondato inoltre da Atletico Madrid e Tottenham. Il Milan dal canto suo ha bisogno di un vice Theo Hernandez, mentre la Juventus sta lavorando a un corposo restyling sulle corsie esterne.

Dorgu in questo campionato ha collezionato 27 presenze, mettendo a referto 2 centri tra cui il gol nel rotondo 3-0 del Lecce sul campo del Sassuolo.