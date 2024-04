Burdisso, con la Fiorentina sarà addio: la situazione con la Roma | CM.IT

Nicolas Burdisso è pronto a lasciare la Fiorentina: le ultime sul possibile ritorno alla Roma

Mai come stavolta, sono i giorni in cui si fa la Roma. Il futuro giallorosso si sta costruendo ora, con il rinnovo di Daniele De Rossi che è stato ‘solo’ il primo tassello del nuovo corso. Tanti cambiamenti nel settore tecnico e non solo, ce ne saranno altri nell’organigramma sportivo e in quello di marketing e comunicazione. DDR è la base su cui si metteranno poi i mattoni, insieme alla figura del direttore sportivo che a Trigoria manca ormai da oltre due mesi.

Si parla da settimane di nomi su nomi, profili stranieri da Premier e Bundesliga o Ligue 1, alcuni di loro pian piano si sono ‘fatti fuori’ da soli firmando per altre squadre. Tra gli ‘italiani’ Massara, Ribalta, Bigon, Pedersoli, insieme a una folta schiera di possibili alternative tra cui c’è anche Nicolas Burdisso. Come vi abbiamo raccontato per primi agli inizi di marzo, il nome dell’argentino è finito sulla scrivania di Charles Gould già da diverso tempo ed è un nome che col passare del tempo è circolato sempre di più a Trigoria.

Burdisso lascia la Fiorentina: le ultime sulla Roma

Burdisso lascerà la Fiorentina, è una scelta – risulta a Calciomercato.it – che ha preso da un po’ e che è arrivata anche al club. Nessun dissidio, o dissapore, anzi. Solo che Nico vorrebbe un ruolo molto più operativo, da direttore sportivo appunto, a differenza dell’incarico da direttore tecnico e come responsabile dell’area scout per Europa e Sudamerica. Proprio quello che ora cerca la Roma.

Aspetto da non sottovalutare, anzi decisivo, è la presenza di Daniele De Rossi. Il rapporto con l’attuale tecnico giallorosso è strettissimo, praticamente fraterno, come evidenzia anche l’esperienza di DDR al Boca Juniors, portato proprio da Burdisso al tempo ds Xeneize. I due vorrebbero fortemente lavorare insieme di nuovo, in realtà ci stanno provando da un po’. Burdisso infatti – così come Pradé che ci ha provato anche di recente – avrebbe voluto De Rossi sulla panchina della Fiorentina. E ora sta accadendo il contrario, ovvero è il mister che spera di portare Nicolas con lui.

C’è il ‘filone’ Burdisso – come vi avevamo già spiegato – caldeggiato appunto da DDR, poi c’è quello Modesto su cui da tempo lavora Lina Souloukoou. Il rinnovo annunciato dai Friedkin dà forza ulteriore ai pensieri di De Rossi, insieme all’enorme stima nutrita da Ryan Friedkin che ha un ottimo rapporto col mister già da prima che lo chiamasse per sostituire Mourinho. E il vicepresidente della Roma ascolta e considera parecchio il suo allenatore. Ufficialmente non c’è un’offerta giallorossa a Burdisso, ma il canale è apertissimo e la pista si è ormai scaldata.

La speranza è quella, per il dirigente argentino così come per DDR, ci puntano entrambi, ci stanno facendo la bocca e per questo c’è un timido ottimismo. Ma si va con grandissima cautela, perché è tutto ancora in ballo, per lui come per Modesto. Intanto, sul campo, la Roma è chiamata a costruire invece il suo futuro europeo e non solo. Sono questi i giorni in cui si decide tutto quanto il destino giallorosso.