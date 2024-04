Bologna, Thiago Motta al settimo cielo: “Orgoglioso di allenare questi ragazzi”

Grande soddisfazione in casa Bologna per il successo sulla Roma: una vittoria dal sapore di Champions League per la squadra di Thiago Motta

Tre gol per espugnare lo stadio Olimpico: così il Bologna ha rinsaldato la sua posizione in zona Champions League. Grande soddisfazione per Thiago Motta.

Non può che esserci soddisfazione nelle parole di Thiago Motta che – a fine partita – ha commentato la prestazione offerta dalla sua squadra all’Olimpico nel posticipo della 33esima giornata del campionato di Serie A. Una vittoria importante per la squadra di Thiago Motta che – a fine partita – ha “detto ai ragazzi che sono orgoglioso di essere il loro allenatore” ha dichiarato il trainer rossoblu ai microfoni di Dazn.

Thiago Motta ci ha tenuto ad elogiare la prova dei suoi giocatori “venuti su un campo difficile, contro una squadra forte” e capaci di fornire “una prestazione di grandissimo livello, sia offensivamente che difensivamente”. Ecco perché il tecnico si è detto “soddisfatto e contento” a margine di “una grande prestazione contro una squadra che ha sempre provato a giocare”.

Roma-Bologna, le parole di Thiago Motta a fine partita

Thiago Motta non festeggia ancora il traguardo Champions League, ma preferisce pensare “solamente a quanto abbiamo fatto stasera, voglio godermi questo momento. l resto arriverà a suo tempo, il nostro presente è molto bello e in questo momento pensare ad altro non significa nulla”.

Il tecnico dei felsinei svela il ‘segreto’ della sua squadra: “Tutti mettono il massimo a disposizione del gruppo”. I giocatori di Motta si aiutano, comunicano, e poi quando hanno la palla si vede che hanno qualità e si divertono insieme”. Sulla scelta di escludere Orsolini dall’undici di partenza: “Affrontavamo una squadra forte che attacca bene entrambi i lati. Ndoye sta bene e in questa partita era una opzione molto valida dato che ha già fatto il quinto ed è dotato di una grande forza fisica”. Impossibile non parlare di Zirkzee: “In questo momento sta molto bene, è molto giovane e deve continuare a lavorare. In campo fa bellissime, deve continuare ad avere la stessa fame e la stessa voglia. I campioni si vedono alla fine”.