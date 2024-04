Szczesny in un altro club di Serie A: “Indizio per l’arrivo di Allegri”

In vista della prossima stagione, la Juventus potrebbe non ripartire da Wojciech Szczęsny

Nonostante abbia un altro anno di contratto con la Juventus, in estate Wojciech Szczęsny potrebbe lasciare i bianconeri pur restando in Serie A.

In vista della prossima stagione, la Juventus potrebbe andare incontro a diversi cambiamenti. Non solo in panchina, dove Massimiliano Allegri potrebbe far spazio a un altro allenatore (Thiago Motta in pole per prendere il suo posto), ma anche in campo, con una sessione estiva di calciomercato che si preannuncia a dir poco scoppiettante. E alcune trattative potrebbero incrociarsi proprio con il futuro dell’attuale tecnico bianconero.

A spiegarlo è stato Fulvio Collovati, ex difensore – tra le altre di Inter, Milan e Roma – e campione del Mondo del 1982 con la Nazionale italiana. Intervenuto ai microfoni di Giochiamo d’Anticipo sulle frequenze di Televomero, Fulvio Collovati ha parlato del futuro del Napoli che potrebbe vivere altrettanto un’estate di stravolgimenti dopo la deludente stagione che sta per volgere al termine: “Penso che nella rosa attuale andranno via in sette”. Insomma, si tratterebbe “di una piccola rivoluzione per il Napoli”.

Juventus, Szczesny via per restare in Serie A: parla Collovati

“Ho letto del possibile arrivo di Szczesny in azzurro” ha dichiarato Fulvio Collovati, secondo il quale l’eventuale approdo in azzurro del portiere polacco potrebbe “essere l’indizio di un arrivo di Allegri o Conte”.

Proprio in merito alla panchina azzurra, Collovati ha svelato che “Conte sta aspettandola Juventus, poi il Milan dove ha buoni rapporti con Zlatan Ibrahimovic”. Ad ogni modo, secondo l’ex difensore, “arrivare oggi sulla panchina del Napoli è la soluzione migliore per qualsiasi tecnico”. Se il successore di Calzona dovesse effettivamente essere Conte, quest’ultimo “non si accontenterebbe dei rientri dei giocatori dai prestiti, ma vorrebbe elementi pronti”. Ad esempio, per sostituire Victor Osimhen “vorrebbe Romelu Lukaku”.

Secondo Collovati, infatti, il Napoli avrà bisogno di nuove certezze: “Un altro nome, oltre a Zirkzee, potrebbe essere Boniface del Bayer Leverkusen. Poi c’è Sesko, ma servono cifre che orbitano tra i 40 e i 60 milioni di euro”. Infine, su Meret: “Penso debba cambiare squadra, si è creato un problema ambientale intorno a lui”. Questo perché “un portiere deve sentire la fiducia dell’ambiente”.