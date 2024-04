“Resta solo se vince la coppa”: destino dell’allenatore deciso

Tanti allenatori rischiano il posto a fine stagione e devono provare a ottenere il massimo: un tecnico resta solo in caso di vittoria

Si entra nella fase cruciale della stagione, quella in cui non si può più sbagliare. Ultimi match determinanti per il raggiungimento di obiettivi importanti e per il destino degli allenatori, che si giocano la conferma in extremis, molti per riscattare una annata davvero deludente.

E’ un discorso che riguarda ad esempio Massimiliano Allegri alla Juventus, ma non solo. In Inghilterra, stagione complicata, l’ennesima, per il Manchester United, fuori dalla corsa Champions in campionato. Rendimento della squadra di Ten Hag sotto attacco e tecnico olandese che ha una sola possibilità per guadagnarsi la conferma. Secondo quanto affermato a ‘Sky Sports’ dal commentatore Gary Neville, ex leggenda dei ‘Red Devils’, “Ten Hag deve solo raggiungere la finale di FA Cup e vincerla, e non sarà di certo facile”. Oggi, lo United sfiderà il Coventry per raggiungere in finale i ‘cugini’ del Manchester City, vittoriosi ieri contro il Chelsea.

Allegri via dalla Juventus, doppia pista all’estero

Il destino di Ten Hag può essere legato strettamente a quello di Allegri non solo per la comunanza delle rispettive situazioni. Il tecnico livornese, in caso di addio alla Juventus, potrebbe essere un serio candidato per la panchina dello United.

L’idea di un’esperienza in un campionato come la Premier League potrebbe tentarlo e del resto il suo sarebbe un profilo adeguato, palmares alla mano, per i ‘Red Devils’. Ma occhio anche, come raccontato da Calciomercato.it, all’idea Bayern Monaco per Allegri. La presenza nello scenario di Braida come consigliere dei bavaresi potrebbe risultare determinante per la sua candidatura.