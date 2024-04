Guaio per Gasperini: subito KO per infortunio, semifinale a rischio

Non arrivano buone notizie per Gasperini nel primo tempo del match in casa del Monza: infortunio muscolare, a rischio il decisivo match di Coppa Italia contro la Fiorentina

Tegola dopo nemmeno mezz’ora per Gasperini nel match dell’Atalanta in casa del Monza, valido per il posticipo della 33° giornata del campionato di Serie A.

Il tecnico orobico ha dovuto rinunciare nel primo tempo a Emil Holm, uscito per un problema muscolare al 29′ e sostituito da Hateboer sulla corsia destra della ‘Dea’. Dai primi aggiornamenti che arrivano, il laterale svedese ha accusato un indurimento al polpaccio della gamba destra. Il classe 2000 ex Spezia ha lasciato il campo zoppicante e le sue condizioni verranno rivalutate con esami più specifici nelle prossime ore al ritorno della squadra a Bergamo. Da capire se Holm riuscirà a smaltire il guaio fisico già nei prossimi giorni e quindi a rientrare in tempo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia del ‘Gewiss Stadium’ in programma mercoledì sera contro la Fiorentina.

La presenza comunque del nazionale svedese contro i viola è fortemente in dubbio e solo i prossimi controlli medici scioglieranno i dubbi sulle tempistiche del suo ritorno in campo, con l’Atalanta impegnata nelle prossime settimane anche nella semifinale di Europa League con il Marsiglia.