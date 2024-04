Crolla a terra dopo un contrasto: portato fuori con l’ossigeno

Dopo il caso di N’Dicka, un altro grande spavento in campo per un giocatore: è stato necessario l’uso dell’ossigeno

Un violento scontro di gioco e lo spavento generale: necessario l’ingresso del personale medico sul terreno di gioco durante il match di campionato.

Una settimana dopo il caso di Evan N’Dicka in Roma-Udinese, un altro grande spavento in campo: è accaduto questo pomeriggio a Goodison Park, in occasione della partita valevole per la 34esima giornata di Premier League tra i padroni di casa dell’Everton e il Nottingham Forest. Quando si era arrivati quasi al novantesimo minuto di gioco l’attaccante ex Udinese Beto è stato costretto alla sostituzione.

L’attaccante portoghese, poco prima, è crollato a terra dopo un violento scontro aereo con il giocatore avversario Gibbs-White. Immediato e necessario l’ingresso in campo dei componenti dello staff medico i quali hanno trasportato Beto fuori dal campo utilizzando la barella e con il supporto di una bombola di ossigeno per favorire la respirazione dell’attaccante classe ’98.

Paura per Beto durante Everton-Nottingham Forest: cosa è successo

L’attaccante ex Udinese ha lasciato così il campo in barella e – tra gli applausi del pubblico – ha sollevato un braccio per far sapere ai tifosi di essersi ripreso e di aver recuperato conoscenza.

La partita è così proseguita regolarmente e la formazione di casa allenata da Dyche ha portato a casa tre punti importanti imponendosi col risultato di 2-0 grazie ai gol di Gueye e McNeil. Beto, partito dalla panchina, era entrato al 67′ di gioco al posto di Calvert-Lewin. Solo un grande spavento, dunque, per Beto che dopo aver lasciato l’Udinese la scorsa estate finora ha realizzato tre gol con la maglia dell’Everton. Lo stesso club ha rassicurato tifosi e appassionati di calcio circa le condizioni del centravanti lusitano con un messaggio pubblicato sui social pochi minuti fa: “Possiamo confermare che Beto ha perso i sensi ed è stato portato in ospedale per precauzione. Siamo tutti con te, grand’uomo”.