Vlahovic e Chiesa ceduti allo stesso club: la Juve incassa oltre 100 milioni

Una big di Premier League è pronta a scatenarsi su Dusan Vlahovic la prossima estate, ma nel mirino non c’è solo il serbo

La Juventus, un po’ come il Milan, prepara la rifondazione. Che partirà dalla panchina, visto che Massimiliano Allegri – al netto delle smentite di rito e delle dichiarazioni di Giuntoli – va verso l’addio. La società ha scelto da tempo Thiago Motta, nulla è certo ovviamente ma la strada tracciata porta in questa direzione. Ne consegue che anche nella rosa ci saranno parecchi cambiamenti, in entrata e in uscita.

Zirkzee, Calafiori e Gudmundsson, Koopmeiners e Thuram, sono tutti nomi caldi in ottica Juventus, obiettivi tangibili per la dirigenza. Molto dipenderà chiaramente anche dalle cessioni, ma i giocatori pronti a salutare sono più di qualcuno da Alex Sandro a Kostic, da Weah a McKennie. Poi ci sono i big, con Bremer che piace tantissimo in Premier League, Rabiot che è in scadenza di contratto e ovviamente Dusan Vlahovic, Kenan Yildiz, Federico Chiesa più i calciatori che rientreranno e hanno già molto mercato come Huijsen e Soule. La Premier League, appunto, resta lo scenario più probabile per ognuno di loro in caso di addio alla Juventus e in particolare una squadra avrebbe messo in maniera totale gli occhi sui top della Continassa. Secondo il portale britannico ‘Hitc’, infatti, l’Arsenal è a caccia di rinforzi soprattutto a centrocampo e in attacco, con l’obiettivo di trattenere Arteta e dargli un ‘booster’ per puntare a scudetto e Champions. E in casa Juve gli obiettivi sono addirittura tre.

L’Arsenal piomba in casa Juve: Vlahovic e Chiesa nel mirino

Il primo e forse più importante sarebbe Dusan Vlahovic, che i Gunners seguono già dal suo trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus. L’Arsenal è interessato anche a Isak, ma il Newcastle difficilmente lo lascerà partire soprattutto visto che perderà Bruno Guimaraes e avrà la forza per offrire al suo attaccante un super ingaggio. L’altro grande obiettivo è Osimhen, ma costa tantissimo e il PSG in questo senso pare sempre e comunque in vantaggio. Da qui il ritorno, secondo il portale inglese, anche importante su Vlahovic che anche ieri è andato in gol con una splendida punizione.

I londinesi starebbero tenendo parecchio sotto controllo la situazione del serbo, anche a gennaio, per la questione rinnovo. La Juve vorrebbe prolungargli il contratto per blindarlo ma soprattutto per spalmare un ingaggio che salirà a una cifra enorme, 12 milioni a stagione. Se non dovesse arrivare l’accordo, l’Arsenal sarebbe pronto a fiondarsi su di lui. Prezzo? Almeno 70 milioni. I Gunners sono stati accostati con forza recentemente anche ad Adrien Rabiot, libero di firmare a zero col contratto in scadenza mentre i bianconeri che stanno provando a trattenerlo di nuovo, e Federico Chiesa. Il classe ’97 è sacrificabile, con 40-45 milioni l’Arsenal se lo porterebbe a casa. Per il ruolo di centravanti, oltre ai tre big già citati, la squadra di Arteta tiene d’occhio altre piste strettamente collegate alla Serie A e in particolare al Milan: Sesko, Zirzkee e Gyokeres.