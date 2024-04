Napoli fantasma a Empoli: “Qualcosa di indecente. Subito in ritiro”

Il primo tempo di Osimhen e compagni è stato davvero negativo. La gara del Castellani è stata sbloccata subito da Cerri, il quale non segnava in Serie A da ben tre anni

Napoli in svantaggio contro l’Empoli all’intervallo della gara in corso al ‘Castellani’ e valevole per la 33esima giornata di campionato. Il primo tempo degli azzurri è stato davvero negativo, con la squadra di Calzona andata sotto al 4′ con il colpo di testa di Cerri, bravo a staccare più in alto di Di Lorenzo. Il centravanti dei toscani, che non segnava in Serie A da tre anni, è poi uscito per infortunio.

Su X è pieno di commenti dei tifosi napoletani, delusi e arrabbiati per la prestazione fornita da Osimhen e compagni nei primi 45′. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

La fase difensiva del Napoli fa talmente schifo che pure Cerri è riuscito a far gol. #EmpoliNapoli — Gabriele Gatti (@GabrieleCats) April 20, 2024

#EmpoliNapoli non meritate nulla @ADeLaurentiis li mandi in ritiro sino alla fine del campionato… Devono soffrire quanto soffriamo noi…. INDEGNI — Ipernapoli (3🇮🇹) (@ipernapoli) April 20, 2024

Il Napoli dei supereroi scudettati che Calzona non sostituirebbe con nessun altro al mondo ha appena subito un gol dal peggior attaccante della storia della Serie A, ma vi vedo tutti belli tranquilli #EmpoliNapoli — Raffo™ (@RaffoSarnataro) April 20, 2024

Stiamo talmente rovinati che anche Berezinsky sembra Cafù, vergognosi#EmpoliNapoli — Ciblan (@Ciblan3) April 20, 2024

deve finire, questa stagione deve finire prima di subito nun c’ha facc cchiùùù #EmpoliNapoli — C🪴 (@bich0ta___) April 20, 2024

Il brasile conta 215,3 milioni di abitanti e il #Napoli è stato capace di pescare i due calciatori più scarsi… #EmpoliNapoli — Mattia D’Amico (@Mattia89Damico) April 20, 2024

La difesa del Napoli è un qualcosa di indecente: preso goal dal peggior attacco della Serie A dopo appena 4 minuti. Ma quando finisce questa stagione sciagurata? Quando? #EmpoliNapoli — Cristiano Verde (@cri_verde) April 20, 2024

Non è questione di singoli e l’intera squadra che non c’è.#EmpoliNapoli — Antonio Sarnelli (@Yavonz15) April 20, 2024