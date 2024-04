“Ancelotti al Milan”: l’annuncio scuote i rossoneri

Il mondo Milan resta estremamente deluso nei giorni seguenti rispetto all’eliminazione dai quarti di finale di Europa League. Sulla questione e sul futuro è intervenuto un tifoso speciale

La stagione del Milan volge verso una conclusione poco entusiasmante dopo la recente eliminazione rimediata contro la Roma ai quarti di Europa League perdendo sia l’andata che il ritorno. Una debacle importante per i rossoneri che si aggrappavano all’ultimo grande obiettivo dell’annata.

La truppa di Pioli ha infatti visto sgretolarsi uno dopo l’altro la corsa scudetto, l’obiettivo passaggio del turno in Champions League ai gironi, la Coppa Italia ed infine la stessa Europa League. Non potrà di certo bastare il secondo posto in campionato per salvare la stagione agli occhi dei tifosi, delusi in larga misura.

A tal proposito torna in ballo il futuro di Pioli e del suo possibile successore: c’è anche chi rivorrebbe Carlo Ancelotti a San Siro. Si tratta di un tifoso speciale come Ringo, che a ‘Tuttosport’ ha analizzato la situazione: “Ho capito in questi anni che Pioli non è un motivatore. Però speravo ci avesse pensato Ibrahimovic. Invece niente grinta. Per una squadra come il Milan, per quanto è stato speso sul mercato credo che sia stato raggiunto l’obiettivo minino: la prossima Champions League”.

Calciomercato Milan, Ringo vorrebbe Ancelotti in rossonero

Ringo, una volta analizzata anche la figura di Leao, è quindi sceso nel dettaglio del post Pioli facendo il nome di Ancelotti.

“Quelli forti vogliono i soldi. Vogliono un mercato diverso. Il mio sogno è rivedere Carlo Ancelotti sulla panchina del Milan. Ma credo che voglia ancora vincere qualcosa”. Ambizione elevata quella di Ringo che sottolinea anche come il ciclo di Pioli a Milano gli appaia concluso: “Un ciclo con la vittoria dello scudetto è durato poco: fino a quando Cardinale non ha deciso di fare di testa sua”.

Traspare quindi tanta amarezza per la gestione anche di questa stagione da parte del Milan, che lunedì sera sarà impegnato nel derby contro l’Inter, che potrebbe anche concedere aritmeticamente il titolo ai nerazzurri di Inzaghi.