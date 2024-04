Pioli già ‘esonerato’, comunicato ufficiale: “Cambio doveroso”

Pioli già ‘esonerato’, il comunicato ufficiale dopo l’eliminazione dall’Europa League: “Cambio doveroso”. Tutti gli aggiornamenti

È sfumato anche l’ultimo obiettivo stagionale del Milan di Stefano Pioli. Dopo il successo di San Siro, la Roma ha vinto anche il ritorno condannando i rossoneri all’eliminazione e ad un finale di stagione senza obiettivi.

La conferma di Pioli si complica ulteriormente. Per molti, il futuro dell’allenatore è già segnato: sarà addio a fine stagione, con Ibra e la dirigenza ormai orientati sul cambio in panchina. Chi ha già esonerato il tecnico è invece la tifoseria. Luca Lucci, capo della Curva Sud Milano, ha pubblicato una lunga nota sui propri canali social: “Caro Mister. Desidero fortemente ricordarti come l’artefice di uno dei più bei scudetti della storia del Milan, ma poi si arriva al punto in cui inesorabilmente le strade si debbano dividere e direi che tutti noi tifosi abbiamo aspettato anche fin troppo”.

Esonero Pioli, la Curva scarica l’allenatore: “È ora di cambiare”

“Conti alla mano a questo punto il cambio dell’allenatore è ormai doveroso”, ha affermato il capo ultrà rossonero.

Lucci parla di un Milan “da tempo noioso, privo di gioco, confuso, inadeguato ed impreparato specie nelle partite decisive, altalenante e chi più ne ha più ne metta, un Milan che ha bisogno di un cambio di rotta, di nuovi stimoli e soprattutto di ritrovare il gioco ormai da tempo smarrito”. Si attendono ora le decisioni della società.