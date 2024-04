Niente Milan, Sarri pronto al ritorno: offerta e panchina bianconera

Maurizio Sarri pronto a ripartire dopo le dimissioni con la Lazio: doppia offerta sul tavolo per il ritorno dell’allenatore ex Napoli e Juventus

Hanno fatto scalpore nelle scorse settimane le dimissioni di Maurizio Sarri dalla panchina della Lazio, con il patron Lotito che ha sostituto il tecnico italiano con Tudor.

L’ex Napoli e Juventus aveva un contratto fino al 2025 con un ingaggio di oltre 3 milioni di euro, al quale ha rinunciato dopo la decisione di lasciare la formazione biancoceleste. Stagione deludente per la Lazio tra campionato e coppe nonostante gli ottavi in Champions League, con i capitolini che rischiano anche l’eliminazione dalla Coppa Italia dopo la sconfitta per 2-0 nella gara d’andata delle semifinali contro la Juve. Lotito e la dirigenza laziale sono ripartiti da Tudor in panchina e hanno dovuto far fronte anche alla rottura con Luis Alberto e all’addio a parametro zero di Felipe Anderson, che dopo il mancato rinnovo si è accasato al Palmeiras.

Calciomercato Milan, Sarri torna in Premier League: doppia offerta

A prolungare fino al 2029 è stato invece Zaccagni, che era finito nel mirino in particolare della Juventus visto il precedente contratto che era in scadenza tra un anno.

La Lazio ripartirà dall’ex Verona, mentre Sarri è a caccia di una panchina in vista della prossima stagione. Per l’allenatore di Figline si era parlato si un interesse del Milan in caso d’addio di Pioli, ma la volontà dell’ex Napoli e Juve sarebbe quella di ripartire dall’estero e di ritornare in Premier League dopo la parentesi vincente al Chelsea. Ecco quindi che il suo entourage – come riporta il ‘Messaggero’ – si è messo in moto per cercare una destinazione in Inghilterra e da Oltremanica ci sarebbero già due offerte sul piatto. Quella del ricco Newcastle del fondo PIF, oltre al West Ham. In precedenza Sarri aveva rifiutato le sirene del Nottingham Forest, ma il prossimo passo per il ritorno in panchina potrebbe essere proprio la Premier e un addio alla Serie A.