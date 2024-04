HIGHLIGHTS | La Juventus non vince più, pari a Cagliari: decisiva l’autorete di Dossena

Altro passo falso per la Juventus a Cagliari: in gol Gaetano e Mina per i rossoblu, ma è decisiva l’autorete di Dossena nel finale.

Altro passo falso per la Juventus di Allegri. L’ennesimo di questa stagione. La formazione bianconera non sa più vincere. Solo un successo nelle ultime sette partite, arrivato di misura contro la Fiorentina. Una rondine che non ha fatto primavera.

Il Cagliari ha sbloccato verso la mezz’ora la partita, davanti ad un gremito Unipol Domus che ha spinto dal primo all’ultimo minuto i ragazzi di Ranieri. Tutto merito di Gianluca Gaetano, che ha realizzato il primo dei due calci di rigori assegnati. L’arbitro Piccinini ha ravvisato, attraverso il VAR il tocco di Bremer con un braccio sul colpo di testa di Dossena. Una deviazione fatale per il difensore brasiliano. E dunque, 1-0.

Il raddoppio non tarda ad arrivare e questa volta è Szczesny il colpevole. Infatti, l’uscita del portiere polacco avventata su Luvumbo Zito viene punita addirittura con un’ammonizione da parte del direttore di gara. Dal dischetto, questa volta, non va Gaetano, ma l’ex Napoli lascia il pallone a Yerri Mina. L’ex Fiorentina calcia benissimo e spiazza il portiere avversario, festeggiando così il 2-0.

La reazione della Juventus arriva, ma Vlahovic si vede annullato una rete per fuorigioco subito dopo il raddoppio dei rossoblu. Sale la spinta dei bianconeri, che però vanno negli spogliatoi in svantaggio. Allegri si gioca la carta Yildiz per aumentare il peso offensivo e dopo 15 minuti arriva il gol di Vlahovic su punizione dal limite. La Juventus accorcia il distacco, alza il ritmo, ma le offensive sono sempre così frenetiche. Nel finale, il Cagliari smette di attaccare, pensa solo a difendere, ma arriva la beffa al 87′, con l’autorete goffa di Dossena. Il difensore spazza male il cross di Yildiz e batte così il proprio portiere, spiazzato dalla giocata del suo compagno. A Cagliari termina 2-2, la Juve non allontana la minaccia Bologna. Per il Cagliari resta l’amaro in bocca, occasione sciupata dopo il pareggio a Milano contro l’Inter. Ma l’obiettivo salvezza è assolutamente alla portata. Tutto nelle mani di Ranieri.

CAGLIARI-JUVENTUS 2-2 – Gaetano 30′, Mina 36, Vlahovic 61′, aut. Dossena 87′

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 83, Milan 69, Juventus 64, Bologna 59, Roma* 55, Lazio** 52, Atalanta* 51, Napoli 49, Torino 45, Fiorentina* 44, Monza 43, Genoa** 39, Lecce 32, Cagliari 32, Empoli 28, Udinese* 28, Verona 28, Frosinone 27, Sassuolo 26, Salernitana 15.

*una partita in meno

**una partita in più

