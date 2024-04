DIRETTA Serie A, Cagliari-Juventus: le formazioni Ufficiali LIVE

Anticipo della trentatreesima giornata di Serie A, Cagliari-Juventus verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Reduce dallo scialbo pareggio a reti inviolate nel derby contro il Torino e alle prese con la difficile gestione mediatica di Federico Chiesa, la Juventus fa visita al Cagliari in uno dei due anticipi della 33ª giornata di campionato in programma oggi. Una sfida che la squadra allenata da Massimiliano Allegri non dovrà prendere sotto gamba, considerano il trend di forma dei sardi.

L’entusiasmante pareggio in casa dell’Inter per 2-2 arrivato dopo la vittoria contro l’Atalanta ha avvicinato l’undici di Claudio Ranieri all’obiettivo salvezza, ma il tecnico testaccino non ha intenzione di smettere di stupire e ha chiesto ai suoi ragazzi di tirare fuori una prestazione importante. Per i bianconeri, invece, una vittoria questa sera vorrebbe dire rimettersi in corsa per il secondo posto e mettere pressione al Milan, impegnato lunedì sera nel derby dopo la disfatta europea in casa della Roma. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Cagliari-Juventus

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Hatzidiakos, Mina, Dossena; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Gaetano; Shomurodov, Luvumbo. All. Ranieri

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Alcaraz, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 83, Milan 69, Juventus 63, Bologna 59, Roma* 55, Lazio** 52, Atalanta* 51, Napoli 49, Torino 45, Fiorentina* 44, Monza 43, Genoa** 39, Lecce 32, Cagliari 31, Empoli 28, Udinese* 28, Verona 28, Frosinone 27, Sassuolo 26, Salernitana 15.

*una partita in meno

**una partita in più