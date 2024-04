Dalla Juventus al Milan: fa tutto Rabiot

Avversarie nella corsa al secondo posto, Juventus e Milan sono destinate a incrociare i propri sentieri anche sul calciomercato

Roma in Europa League, derby contro l’Inter e trasferta contro la Juventus in campionato: il mese di aprile per il Milan si chiuderà con il botto. Con ben sei punti di vantaggio sui bianconeri, i rossoneri proveranno a sfruttare lo scontro diretto di Torino per blindare definitivamente il secondo posto, ma la sfida sul rettangolo verde è destinata a spostarsi anche sull’intricato terreno del calciomercato in estate.

In vista della prossima stagione, infatti, entrambe le squadre avranno bisogno di rinforzi in difesa e a centrocampo, condividendo alcuni obiettivi che potrebbero farle entrare in rotta di collisione. Per quanto riguarda la mediana sono almeno due i nomi che di recente sono stati accostati sia al club torinese, sia a quello milanese.

Maxi intreccio Juve-Milan: fa tutto Rabiot

Stiamo parlando di Youssou Fofana e Sofyan Amrabat. Proprio il futuro del centrocampista marocchino potrebbe tuttavia complicare i piani delle due squadre italiane. Come è noto, infatti, il Manchester United non è assolutamente interessato ad esercitare il diritto di riscatto presente nell’accordo estivo con la Fiorentina e si sta già guardando attorno per trovare nuovi rinforzi in mediana.

I radar dei Red Devils sono ancora una volta orientati verso Torino. Con un Adrien Rabiot lontano dal rinnovo contrattuale, il francese è tornato di prepotente attualità dalle parti di Manchester. Nella lista degli inglesi, secondo Rudy Galetti, ci sarebbe però anche Fofana. All’orizzonte potrebbe dunque profilarsi un valzer a tre, con il 25enne del Monaco a fare da terza variabile nel cadenzato ballo del calciomercato.