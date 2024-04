Roma-Milan, Mancini si scalda con una maglia speciale: la dedica

Gianluca Mancini è sceso in campo per il riscaldamento con una maglietta particolare che contiene una dedica speciale per Mattia Giani

Roma-Milan racchiude tanti significati, non solo quello sportivo. Ad esempio i giallorossi tornano in campo dopo il grande spavento di Udine per il malore accusato da Evan Ndicka, che intanto si è ristabilito e – se i controlli a cui si sottoporrà lo consentiranno – potrà tornare presto a disposizione. Sono stati giorni duri anche per Gianluca Mancini, che oltre alla preoccupazione per il compagno, ha dovuto affrontare un lutto all’interno della sua famiglia.

Mattia Giani, il calciatore del Castelfiorentino che ha avuto un malore in campo ed è morto il giorno dopo, era infatti il cognato acquisito del difensore della Roma: Elia, il fratello di Mattia, è il fidanzato di Arianna, sorella di Mancini. Per questo il periodo è tosto anche per lui, che anche oggi ha voluto dedicare un pensiero all’amico scomparso tragicamente a 26 anni. Il 23 giallorosso infatti è sceso in campo per il riscaldamento con una maglia diversa rispetto ai compagni, decisamente speciale: da una parte “Ciao Mattia, per sempre con noi”, dall’altra “Forza siamo con voi Sandro, Debora, Elia, Ari, Sofi”. Di sicuro le motivazioni saranno moltiplicate per Mancini, nella speranza di dedicargli un altro gol dopo quelli storici al derby e col Milan.