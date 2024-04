Quinto posto in Champions League: l’Italia vola nel ranking UEFA

Nuovi dati interessanti per il ranking UEFA dopo le quattro sfide di Champions League. L’eliminazione del Manchester City non è da trascurare

Inaugurata dalle quattro sfide di Champions League che vedranno da una parte Psg e Borussia Dortmund e dall’altra Real Madrid e Bayern Monaco darsi battaglia, la settimana europea proseguirà con il super confronto dell’Olimpico tra Roma e Milan oltre al delicato incrocio della Fiorentina in Conference League e al big match tra Atalanta e Liverpool.

Con la matematica certezza di portare una squadra in semifinale di Europa League, l’Italia sta continuando a cullare sogni di gloria nella classifica ranking. Complice le eliminazioni di Manchester City ed Arsenal, l’Inghilterra ha perso terreno dal secondo posto. Con l’Italia sempre più in vetta a quota 18.428 punti, è la Germania ad inseguire dall’alto dei suoi 17.642 punti.

Come detto, più staccata l’Inghilterra, che si attesta sul gradino più basso del podio con i suoi 16.875 punti. Non si tratta di un ordine di classifica fine a se stesso. I Paesi che si classificheranno nelle prime due posizioni, infatti, potranno portare cinque squadre nella prossima edizione della Champions League. Dopo una rincorsa durata diversi mesi, manca ormai solo l’ufficialità. L’Italia è sempre più vicina a “guadagnare” un altro prezioso posto in ottica Champions.