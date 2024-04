“Non lo si poteva fare in un altro modo”: Ancelotti si gode l’impresa, ma elogia il City

Ennesimo trionfo per il Real Madrid di Carlo Ancelotti che strappa il pass per i quarti di finale di Champions battendo ai rigori il City

La legge di Carlo Ancelotti. Per l’ennesima volta “re Carlo” si dimostra una sentenza. Pur soffrendo per almeno 90 minuti di gioco, il suo Real Madrid riesce a ridimensionare il prepotente ritorno del City di Guardiola e ad estromettere i Campioni in carica battendoli nella lotteria dei rigori. Ai microfoni di Amazon Prime Video un Ancelotti visibilmente soddisfatto della prova delle Merengues ha fornito la sua chiave di lettura della gara. Di seguito le parole del tecnico del Real:

“Grande risultato, buona prestazione in fase difensiva, con grande sacrificio: non si poteva vincere in un altro modo. Ho preferito isolarmi al momento dei rigori. Abbraccio con Guardiola? Gli ho fatto i complimenti per il prosieguo della stagione, sicuramente sono una grande squadra, tra le più forti che ci sono. Vincere qui è sicuramente un’impresa. Maggiore compattezza? Ovviamente abbiamo cercato di chiudere gli spazi all’interno, sull’esterno ci sono i movimenti di De Bruyne e Bernardo Silva che ti creano problemi”.