Lotta alla corruzione: arriva la macchina della verità per gli arbitri

Una vera e propria rivoluzione dal prossimo campionato: arriva l’annuncio sull’introduzione della macchina della verità per gli arbitri

Rivoluzione in Ucraina. Andriy Shevchenko passa ai fatti dopo i casi di corruzione nel campionato ucraino ed è pronto a introdurre la macchina della verità sugli arbitri.

Presto sarà introdotto infatti il test poligrafico dopo le accuse di parzialità e i tanti anni di sospetti su presunte partite truccate e direttori di gara manipolati. Nel corso della stagione ci saranno un paio di prove a sorpresa della macchina della verità in Ucraina come annunciato dallo stesso Shevchenko, attuale presidente della federazione ucraina: “Consideriamo il poligrafo come un’opportunità per ottenere migliori informazioni e per capire con quali arbitri possiamo lavorare e con quali no. Stiamo iniziando da zero“, ha spiegato l’ex fuoriclasse del Milan come riporta ‘The Athletic’.

Ucraina, Shevchenko introduce la macchina della verità per gli arbitri

Shevchenko vuole allontanare tutti i sospetti nel calcio ucraino e migliorare gli standard del campionato con questa idea rivoluzionaria.

Oltre alla macchina della verità, ‘Sheva’ punta a dare una sferzata decisa sul mondo arbitrale e cambiare il modo di assegnazione delle partite per i direttori di gara. Come succede nei maggiori campionati europei, dove gli arbitri vengono scelti in base all’importanza della partita e alle valutazioni sulla loro bravura da parte dei designatori, Shevchenko vuole invertire anche qui la rotta e imporre un sistema di sorteggio che renda così casuale l’assegnazione degli arbitri per le gare del massimo campionato ucraino.