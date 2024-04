Inter, offerta irrinunciabile per Frattesi: Marotta sa già come reinvestire i soldi

Frattesi torna al centro dei rumors di mercato dell’Inter. Una maxi offerta può portare alla cessione, con Marotta che ha già in mente come spendere il ricavato

Lo chiamano dodicesimo uomo. Davide Frattesi ha dimostrato di essere l’arma in più di Simone Inzaghi per la conquista del ventesimo scudetto. Quasi sempre partito dalla panchina, soprattutto in Serie A dove ha collezionato solo tre presenze dal primo minuto, il centrocampista della Nazionale azzurra ha numeri spaventosi.

Con cinque gol in campionato, Frattesi è il centrocampista più prolifico dell’Inter se si esclude Calhanoglu che però ha il vantaggio di tirare i calci di rigore. L’ex Sassuolo è andato a segno anche in Champions League ed in semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio, oltre ad aver fornito cinque assist tra Serie A e coppe. Un rendimento che ha spinto tanti tifosi nerazzurri a chiederne un maggiore impiego oltre che a farne un punto fermo dell’Italia di Spalletti. Ma che ha anche acceso i riflettori del calciomercato su di lui. In particolare nella Premier League inglese, dove il Tottenham ha iniziato a seguirlo su suggerimento di Paratici. Per il club meneghino nessuno è incedibile al giusto prezzo che, secondo quanto riportato da ‘interlive.it’, per Frattesi corrisponde ad un’offerta da almeno 50 milioni di euro.

Calciomercato Inter, il piano di Marotta coi soldi di Frattesi

Come sempre Marotta si è mosso in largo anticipo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Due colpi sono già stati messi a segno: Zielinski a centrocampo dal Napoli e Taremi in attacco dal Porto, entrambi a costo zero.

Ma l’Inter sta già lavorando ad altri acquisti, visto che ci sono diversi ruoli da coprire. Anzitutto con il mancato riscatto di Audero, servirà un altro portiere: l’idea è quella di prendere qualcuno di pronto che possa affiancare e poi rimpiazzare Sommer come il brasiliano Bento. Inoltre serve ringiovanire il pacchetto arretrato a prescindere dalla permanenza di Acerbi per un’altra stagione: idee Hermoso da svincolato oppure un investimento importante su Buongiorno del Torino. In caso di cessione di Dumfries, andrà preso un altro esterno destro. Infine in attacco, oltre al sopracitato Taremi, qualora partisse Arnautovic potrebbe arrivare anche Gudmundsson dal Genoa. L’alternativa gratuita risponde invece al nome di Martial.