DIRETTA Conference League, Fiorentina-Viktoria Plzen: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League, Fiorentina-Viktoria Plzen verrà seguita in tempo reale da calciomercato.it

Reduce da due pareggi consecutivi, la Fiorentina spera questa sera di smentire il vecchio adagio del “non c’è due senza tre” e di vincere la partita contro il Viktoria Plzen ai tempi regolamentari per evitare le fatiche dei supplementari e le apprensioni degli eventuali rigori. Dopo lo 0-0 dell’andata in Repubblica Ceca, i viola vanno a caccia del pass per le semifinali di Conference League, dove incontreranno una tra Bruges e PAOK Salonicco.

Dopo il turnover effettuato in campionato, Vincenzo Italiano metterà in campo la miglior formazione possibile per proseguire il cammino europeo. Rispetto alla partita di andata, la squadra ospite ha recuperato alcune pedine importanti e proverà ancora una volta a fare leva sulla solidità difensiva per dare fastidio alla squadra toscana. Reduci dalla prestigiosa vittoria contro lo Slavia Praga, i cechi hanno collezionato tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque trasferte, tra tutte le competizioni. Calciomercato.it seguirà la sfida dello stadio “Artemio Franchi” in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Fiorentina-Viktoria Plzen

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano.

VIKTORIA PLZEN (3-4-1-2): Jedicka; Hranac, Hejda, Jemelka; Kopic, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc; Chory, Vydra. All. Koubek.