Conte torna in Serie A, il vice è già in città

Le indiscrezioni sul futuro di Antonio Conte stanno circolando con sempre più insistenza. L’opzione legata al ritorno in Serie A potrebbe prendere quota

Conte sì, Conte no, Conte forse. In un tam tam ormai amletico, il futuro dell’ex allenatore del Tottenham è un rebus ancora tutto da sciogliere. Rispetto a diversi mesi fa, però, l’opzione che porterebbe nuovamente Conte in Serie A sta calamitando l’attenzione mediatica.

Entrato in tempi e in modi diversi in orbita, l’ex CT della Nazionale è uno dei profili accostati con una certa insistenza anche al Napoli. Sebbene Aurelio De Laurentiis non sia ancora riuscito a trovare l’accordo con nessun allenatore, le voci di un possibile ritorno di fiamma degli Azzurri per Conte non possono essere trascurate. Alla ricerca di un profilo importante al quale affidare le redini di una panchina piuttosto bollente in questa stagione, De Laurentiis ha sondato diversi profili. L’opzione Conte, sia pur complicata da diversi fattori, è una possibilità da non trascurare. A tal proposito occhio a quanto trapela all’ombra del Vesuvio.

Conte-Napoli, soffiata in diretta: “Ha contattato Ferrara”

Intervenuto nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” in onda a Radio Crc, Raffaele Auriemma non solo ha alimentato le voci riguardanti un possibile binomio Conte-Napoli, ma anche svelato un’ulteriore chiave di lettura.

Secondo quanto riferito da Auriemma, infatti, Conte avrebbe già contattato Ciro Ferrara, al quale vorrebbe affidare il ruolo di vice una volta accettata la panchina del Napoli. Ecco quanto evidenziato sull’argomento: “Conte si sta guardando intorno ma tiene presente la prospettiva Napoli. A tal proposito, ha iniziato anche a contattare degli amici. Uno di questi amici che ha contattato è Ciro Ferrara, che vorrebbe portare con sé come suo secondo. Il profilo è interessante perché legato alla realtà napoletana. Ferrara è super tifoso del Napoli. Ragion per cui Conte si sta muovendo per crearsi anche uno staff qualora dovesse venire a Napoli. Ferrara accetterebbe? Non lo so, è lanciato nel mondo della TV che gli piace tanto”.