UFFICIALE, saltano Juventus-Milan: la decisione lascia senza parole

Mentre il focus attuale del Milan è tutto sulla gara di domani in Europa League contro la Roma, il tifo rossonero è già proiettato oltre. La novità per la sfida contro la Juventus

Il pareggio col Sassuolo ha rallentato leggermente la corsa di un Milan che naviga comunque nella tranquillità del proprio secondo posto in classifica, in attesa di giocare domani una gara da dentro o fuori in Europa League contro la Roma.

Al cospetto dei giallorossi Pioli e soci si giocheranno una fetta importante della stagione, e proveranno a ribaltare il ko dell’andata. Solo successivamente sarà tempo di pensare al derby del prossimo lunedì che potrebbe consegnare ufficialmente lo scudetto tra le mani dei rivali dell’Inter. Al netto di tutto questo una fetta della tifoseria meneghina guarda addirittura oltre, proiettandosi alla sfida contro la Juventus del prossimo 28 aprile.

Juventus-Milan, il tifo organizzato rossonero diserterà la sfida

Il tifo organizzato del Milan, essendo in disaccordo con l’iscrizione obbligatoria al sito della Juventus, diserterà il big match contro i bianconeri del prossimo 28 aprile.

A confermare ufficialmente il tutto ci ha pensato la Curva Sud del Milan con un comunicato apparso in una storia Instagram: “Viste le modalità di vendita che penalizzano di gran lunga la tifoseria organizzata, con l’iscrizione obbligatoria al sito della Juventus per comprare i biglietti e le tessere del tifoso, obbligatorie per l’acquisto, che funzionano solo in pochi casi, anche quest’anno abbiamo deciso di disertare la trasferta allo Stadium. Invitiamo tutti i tifosi rossoneri a non comprare biglietti nel settore ospiti. Curva Sud Milano”.

Scelta forte quindi quella del tifo organizzato rossonero, che non ha per nulla digerito la questione iscrizione. Assenza importante quindi allo Stadum per il Milan che non avrà al seguito una fetta importante di sostenitori.