Sky alza i prezzi, mazzata per gli abbonati: il nuovo listino

Sky aumenta i prezzi di Sport e Calcio, nuovo rincaro per gli abbonati ma con l’arricchimento dei pacchetti: ecco il nuovo listino

Sky lancia un nuovo listino di prezzi per i pacchetti Sport e Calcio a partire dal prossimo primo giugno 2024. L’arricchimento dell’offerta della pay-tv coinciderà con un aumento delle tariffe.

Come riferito da ‘Calcio e Finanza’, il pacchetto Sport aumenterà di 6,90 euro al mese e quello Calcio di 3 euro al mese per i listini Smart e Open. L’aumento per il vecchio listino sarà invece pari a 7,99 euro al mese per il pacchetto Sport e di 3,99 euro al mese per il pacchetto Calcio. La decisione dell’emittente arriva dopo sette anni senza variazioni dei prezzi ed in seguito al graduale arricchimento dei due pacchetti nel corso del tempo.

Dalla stagione 2024/25, ad esempio, le coppe europee saranno un’esclusiva Sky, fatta eccezione per la migliore partita di Champions League del mercoledì sera, ancora nelle mani di Amazon.

Sky Sport e Calcio, aumentano i prezzi: ecco il nuovo listino dal primo giugno

Su Sky Calcio, a partire da giugno, saranno trasmesse anche le partite di EURO 2024, di cui 20 saranno in esclusiva. Senza dimenticare tutti gli appuntamenti di Formula 1, MotoGP, tennis.

Per i clienti che saranno toccati dall’aumento del prezzo sarà comunque possibile disdire senza costi aggiuntivi i pacchetti Sport e Calcio fino al 30 giugno 2024. L’offerta Sky si arricchisce e, dopo tanti anni, l’emittente rincara anche gli abbonamenti.